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Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжалует решение суда об аресте имущества семьи

Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжалует решение суда об аресте имущества семьи

Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжалует решение суда об аресте имущества семьиАдвокат жены экс-главы Сочи Янины Копайгородской заявила о намерении обжаловать аресты на имущество семьи.

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