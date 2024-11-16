Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжалует решение суда об аресте имущества семьи

Защита супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского обжалует решение суда об аресте имущества семьиАдвокат жены экс-главы Сочи Янины Копайгородской заявила о намерении обжаловать аресты на имущество семьи.
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