Флагманский внедорожник Genesis GV90 получит двери как у Rolls-Royce

Южнокорейский премиальный бренд Genesis официально подтвердил, что его новый флагманский электрический внедорожник GV90, дебют которого состоится в августе 2026 года, будет оснащен задними дверями с обратным открыванием, так называемыми «дверями-кошельками» (coach doors), которые традиционно ассоциируются с Rolls-Royce и Ferrari, сообщает Carscoops.
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