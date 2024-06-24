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Спиди Смит продлил контракт с иерусалимским «Хапоэлем». Игрок входил в сферу интересов УНИКСа

Израильский клуб объявил о продлении контракта с разыгрывающим (31 год, 191 см) до 2026 года. По слухам, Смита хотел видеть в своих рядах казанский УНИКС.

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