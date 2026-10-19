На долю упаковки приходится до половины объема бытовых отходов из квартир Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов обратил внимание на необходимость предоставить покупателям интернет-магазинов возможность выбирать минимальную упаковку при оформлении заказа.