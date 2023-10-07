Хабиб пришел на «Авторадио» со своей «Аптечкой»

Хабиб устроил live-премьеру нового трека «Аптечка» в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Песня только стартовала на стриминговых площадках вечером 5 октября 2023 года, а уже наутро Хабиб пришел спеть ее в радиоэфире.