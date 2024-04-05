Логан Сарджент уничтожил все новинки Williams

Formula 1Второй этап подряд команда Williams сталкивается с проблемами. На Гран При Австралии Алекс Албон серьёзно разбил машину, вынудив коллектив отдать тайцу болид его напарника и продолжать выступлениям в Мельбурне одним пилотом, а на Гран При Японии в первой же практике в аварию попал Логан Сарджент.