В РФ выставку об истории НАТО посетила молодежь из 100 стран

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 18 апреля. / ТАСС/. Порядка 20 тыс. молодых людей из 100 стран посетили выставочный проект «НАТО: история обмана», которая рассказывает об агрессивной деятельности альянса.
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