Врач-диетолог рассказал о главных секретах антивозрастного питания Многих интересует: что бы такого съесть, чтобы помолодеть? Возможно ли это в принципе? О главном секрете антивозрастного питания рассказал Павел Ивакин, врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста»: Развенчиваем мифы Пусть не обижаются апологеты сверхценных идей по отношению к особым анти-эйдж продуктам.