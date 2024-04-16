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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Пэйтон II пропустит матч плей-ин с «Сакраменто» из-за травмы

Защитник «Уорриорз» пропустит встречу с «Кингз» в Сакраменто из-за повреждения голени. Пэйтон выбыл из строя 9 апреля.

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