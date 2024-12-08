🏫 В Феодосии открыли учебный класс для детей с расстройствами аутистического спектра Он начал работу на базе ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
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🏫 В Феодосии открыли учебный класс для детей с расстройствами аутистического спектра Он начал работу на базе ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».