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Российский союз туриндустрии заявил о спокойной обстановке на курортах Кавказа

Российский союз туриндустрии заявил о спокойной обстановке на курортах Кавказа

Обстановка на российских курортах Кавказа в настоящий момент спокойная, не улетевшие из-за событий в аэропорту Махачкалы путешественники были распределены по гостиницам или направлены по домам через другие авиаузлы.

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