Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Учащиеся X классов приняли участие в республиканском обучающем проекте ´Запусти сердце´.

Учащиеся X классов приняли участие в республиканском обучающем проекте ´Запусти сердце´.

20 апреля ученики X классов ГУО ´Средняя школа №21 г. Бобруйска´ стали участниками республиканского обучающего проекта ´Запусти сердце´ и прошли обучение навыкам оказания первой помощи при остановке сердца в учреждении образования ´Бобруйский государственный медицинский колледж´.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх