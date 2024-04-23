Учащиеся X классов приняли участие в республиканском обучающем проекте ´Запусти сердце´.

20 апреля ученики X классов ГУО ´Средняя школа №21 г. Бобруйска´ стали участниками республиканского обучающего проекта ´Запусти сердце´ и прошли обучение навыкам оказания первой помощи при остановке сердца в учреждении образования ´Бобруйский государственный медицинский колледж´.
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