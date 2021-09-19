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«Бунт чувственности»: к чему привёл декрет об отмене браков в СССР

«Бунт чувственности»: к чему привёл декрет об отмене браков в СССР

В советское время личная жизнь человека не обсуждалась, но на нее очень активно влияла власть.

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Валентин Поляков
Давно уже не приходилось участвовать в обсуждении такой чуши! Особенно о проценте детей, рождённых вне брака!
Марат Губайдуллин
Начали за здравие, кончили за упокой(((
Не Он
Имел место не "бунт чувственности", а полная деморализация малограмотного общества, которому удалось объяснить это "революционной свободой" и последствиями гражданской войны! Не удивительно, что выросла целая армия беспризорников и был создан миф о "героической борьбе" с этой социальной катастрофой карателя Дзержинского и иже с ним. Цель большевизма - выбить почву из-под ног у миллионов русских - была достигнута в том числе и этой "свободой", а массовая безответственность, царящая по сей день - передается уже на генном уровне.
Николай Кур
Не было бы гражданской, не было бы и беспризорников в таком количестве. Для чего войну развязали братоубийственную?
Руслан Баратов
Фуфло.

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