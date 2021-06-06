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Жарим баклажаны вкуснее мяса: сначала мнем скалкой, а потом быстро жарим и они тают во рту

Жарим баклажаны вкуснее мяса: сначала мнем скалкой, а потом быстро жарим и они тают во рту

Правильно приготовленный баклажан по вкусу не только не уступит, но и превзойдет самое сочное мясо. Простой жаркой тут не обойтись: для придания баклажанам характерного вкуса их нужно сначала промять скалкой, тогда они станут нежнее нежного.

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