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Театр абсурда

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Почему армяне готовы отдать свою землю Азербайджану

Почему армяне готовы отдать свою землю Азербайджану

В Армении бушуют протесты против процесса делимитации границ и передачи Азербайджану нескольких сел в регионе Тавуш.

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