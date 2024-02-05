В России высказались о реакции США на визит Такера Карлсона в Москву

Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву могут использовать в США в предвыборной борьбе между демократами и республиканцами, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.
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