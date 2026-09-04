МИД РФ пообещал обеспечить безопасность россиян с задержанного в Норвегии судна

Власти России гарантируют безопасность российских моряков на борту судна «Профессор Молчанов», его арестовала Норвегия по запросу Украины.
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