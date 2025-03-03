Итальянские компании захотели вернуться в Россию

Возврат итальянских компаний в Россию может быть разрешён только при условии полного отказа Италии от санкций в отношении России

Модест

И ещё пусть бабушка Мелони перестанет ездить на саммиты в поддержку войны с Россией. Иначе оксюморон получается: хохлам деньги и оружие, а с России прибыль получать. Или трусы наденьте, или крестик снимите.