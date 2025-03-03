Об этом заявил Фердинандо Пелаццо Рял итальянских компаний чувствуется желание вернуться в Россию.
Итальянские компании захотели вернуться в Россию
Комментарии
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О
Он
Возврат итальянских компаний в Россию может быть разрешён только при условии полного отказа Италии от санкций в отношении России
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19 час.
Модест
И ещё пусть бабушка Мелони перестанет ездить на саммиты в поддержку войны с Россией. Иначе оксюморон получается: хохлам деньги и оружие, а с России прибыль получать. Или трусы наденьте, или крестик снимите.
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19 час.
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