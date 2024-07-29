В зоне спецоперации российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта. За сутки противник потерял свыше 1900 боевиков и большое количество техники, в том числе иностранного производства.
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