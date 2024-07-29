ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Полудохлая шавка еще что то вякает? Поглядим что будет вякать дальше после выборов в США, когда Вашингтон им откажет ...МИД Израиля пообе...
  • Владимир Черноморский
    В тему прям, новые москвичи, автор прям в точку попал 😁👍Москвичей предупр...
  • Алатырка
    Отлично. Москвичей предупредили..... А причем здесь приезжие черножопые зверьки, на фото! Что за лядство?!!!!Москвичей предупр...

Российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта

Российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта

В зоне спецоперации российские войска улучшили тактическое положение на основных участках фронта. За сутки противник потерял свыше 1900 боевиков и большое количество техники, в том числе иностранного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх