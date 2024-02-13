В Совбезе РФ заявили о трещине в ядерном щите США

Запланированные на 29 февраля слушания в комитете палаты представителей США по вооруженным силам, посвященные недавней «тайне» госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, связаны с тем, что в ядерном щите США, по сути, выпало важное управленческое звено, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.