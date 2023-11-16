Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно прекращать, а не замораживать

Украина не может заморозить конфликт с Россией, его можно только завершить. Об этом 15 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой опубликована на странице политика Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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