Минобороны РФ: Дом в Белгороде поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У»

По данным «112», как минимум пять человек погибли, 15 пострадалиВ Минобороны России заявили, что ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
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