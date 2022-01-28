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Управление Федеральной налоговой службы сообщает

Управление Федеральной налоговой службы сообщает

УФНС России по Республике Крым обращает внимание участников СЭЗ, что налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Республики Крым, теперь применяется вне зависимости от даты включения в реестр участников СЭЗ и составляет для всех:- 6 процентов - по видам осуществляемой деятельности в свободной экономической зоне, указанным в Приложении к Закону Республики Крым № 61-ЗРК (сельское хозяйство, производство, образование, медицинская деятельность и т.

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