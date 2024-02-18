Sunday Times: Эстонию напугали слова Трампа о поощрении атак РФ на НАТО

Слова бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что он будет поощрять нападения России на страны Североатлантического альянса (НАТО) напугали многих европейских политиков, включая эстонских.
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