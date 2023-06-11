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В Белгородской области восстановили движение поездов по одному пути

В Белгородской области восстановили движение поездов по одному пути

Движение по одному из путей участка Хлевище — Бирюч Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) восстановлено в Белгородской области, 11 июня сообщает пресс-служба ЮВЖД.

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