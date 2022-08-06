Рэп-исполнитель Тимати похвастался своей коллекцией современного искусства

Рэпер и шоумен Тимати продемонстрировал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. Апартаменты знаменитости украшают произведения как русских, так и зарубежных художников – среди них такие известные имена, как Misha Most и Миша Libertee.
Рэпер и шоумен Тимати продемонстрировал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. Апартаменты знаменитости украшают произведения как русских, так и зарубежных художников – среди них такие известные имена, как Misha Most и Миша Libertee.
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