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Рэп-исполнитель Тимати похвастался своей коллекцией современного искусства

Рэп-исполнитель Тимати похвастался своей коллекцией современного искусства

Рэпер и шоумен Тимати продемонстрировал свою многомиллионную коллекцию современного искусства. Апартаменты знаменитости украшают произведения как русских, так и зарубежных художников – среди них такие известные имена, как Misha Most и Миша Libertee.

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