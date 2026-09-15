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Россияне назвали самые раздражающие выражения

Россияне назвали самые раздражающие выражения

Россияне устали от модных словечек, заполонивших повседневную речь. Больше всего людей бесит странноватый термин "кринж" – это слово участники исследования чаще других называли неприятным и раздражающим.

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