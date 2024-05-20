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На Сахалине военного отправили в колонию на 2,8 года за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военного отправили в колонию на 2,8 года за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима за нежелание принимать участие в специальной военной операции.

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