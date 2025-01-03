Показать ещё Как изменится медицина в России с 2025 года. Обязательные клинические рекомендации С 1 января 2025 года в России вступают в силу радикальные изменения в области здравоохранения! Законодательные поправки обязывают врачей строго следовать клиническим рекомендациям, и это повлияет на всех — от пациентов до врачей.