"Мы их лечим, учим, кормим. Они всё едут и рожают": Что там с законами о мигрантах?

Тараканов никогда не становится меньше, они плодятся без ограничения количества. Не пускать, не давать документы, гнать поганой метлой с территории. Всех кто им помогает - вешать прилюдно!!!

РР

Русский Россиянин

Единую Россию, которая так им не приняла закона о запрете ввоза нелюдей, надо разгонять, гражданам подписывать заявления и собирать подписи на их отстранение, за бездействие и нарушения конституции, о защите прав и свобод граждан. Одни обещания, а ввоз продолжается и воз ныне там, Россия перестала быть правовым государством ?! Почему так ?!