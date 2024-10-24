Коллаж Царьграда Депутаты принимают новые законы о гостях с юга, чтобы их стало меньше. А станет ли? На бумаге всё гладко, а на деле многое осталось за бортом.
"Мы их лечим, учим, кормим. Они всё едут и рожают": Что там с законами о мигрантах?
Комментарии
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АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Тараканов никогда не становится меньше, они плодятся без ограничения количества. Не пускать, не давать документы, гнать поганой метлой с территории. Всех кто им помогает - вешать прилюдно!!!
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6 час.
лл
лина любимцева
Мигранты толпами ходят целыми днями...
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5 час.
РР
Русский Россиянин
Единую Россию, которая так им не приняла закона о запрете ввоза нелюдей, надо разгонять, гражданам подписывать заявления и собирать подписи на их отстранение, за бездействие и нарушения конституции, о защите прав и свобод граждан. Одни обещания, а ввоз продолжается и воз ныне там, Россия перестала быть правовым государством ?! Почему так ?!
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10 мин.
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