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После богослужения в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе Путин ночью 7

После богослужения в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе Путин ночью 7 января приехал в храм Христа Спасителя.

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