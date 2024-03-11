Новый геймплей космической стратегии Falling Frontier Студия Stutter Fox Studios выпустил н...

Новый геймплей космической стратегии Falling FrontierСтудия Stutter Fox Studios выпустил новый геймплейный ролик для демонстрации некоторых особенностей предстоящей космической стратегии Falling Frontier с процедурно сгенерированной звездной системой.
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