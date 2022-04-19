Ничушкин забил 22-й гол в сезоне, набрав очки (3+4) в 5-м матче подряд. У него 47 баллов в 57 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3). Россиянин продлил результативную серию (3+4) до 5 игр.
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