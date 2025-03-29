Лицемерие США в отношении ядерного оружия Израиля

Завершенный комплекс в Димоне, снимок, сделанный американским спутником Corona 11 ноября 1968 года.Необычный трехсерийный сериал, транслировавшийся на израильском телевидении, «Атом и я», рассказывает о том, как страна получила свое ядерное оружие.