Новые законы о земле в 2025 году: что ждет дачников и землевладельцев Ирина ВальковаВ 2025 году в России вступят в силу новые законы, которые напрямую затрагивают интересы владельцев земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садоводства и огородничества.