Ширвиндту отдали долги

В Театре сатиры вручили премию «Ника» Александру Ширвиндту — в номинации «Честь и достоинство». Андрей Кончаловский и Александр Ширвиндт РИА Новости В Театре сатиры вручили премию «Ника» Александру Ширвиндту — в номинации «Честь и достоинство».