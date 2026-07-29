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В России не хватает специалистов по ИИ и серверов с графическими процессорами для работы этих технологий, согласно новому исследованию OrionSoft

В России не хватает специалистов по ИИ и серверов с графическими процессорами для работы этих технологий, согласно новому исследованию OrionSoft

79% организаций испытывают дефицит специалистов, а у 91% нет серверовБольшинство российских компаний пока не готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта, несмотря на высокий интерес к технологии.

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