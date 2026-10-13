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Huawei возглавила рынок смартфонов и сильно отрывается от конкурентов в Китае

Huawei возглавила рынок смартфонов и сильно отрывается от конкурентов в Китае

Huawei оказалась единственным крупным производителем, добившимся двузначного роста поставок В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Китае составили около 57,9 млн устройств — на 15,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным IDC.

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