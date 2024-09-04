ФАС: цены на бензин Аи-95 могут снизиться после увеличения предложения на рынке

Стоимость бензина Аи-95 может уменьшится после того, как на рынке вырастет предложение. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).