Приблизительная география ударов по территории Украины в ночь с 14 на 15 октября. Всего, если верить подсчётам на основе открытых данных, было применено порядка 500 беспилотников различных типов.
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