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Маск заявил, что первый полет Starship на Марс запланирован на два года вперед

Маск заявил, что первый полет Starship на Марс запланирован на два года вперед

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск сообщил на своей личной странице в социальной сети Х* о том, что первый в мире беспилотный полет космического судна Starship на планету Марс запланирован через несколько лет, а пилотируемый — в ближайшие пять лет.

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