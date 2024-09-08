Маск заявил, что первый полет Starship на Марс запланирован на два года вперед

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск сообщил на своей личной странице в социальной сети Х* о том, что первый в мире беспилотный полет космического судна Starship на планету Марс запланирован через несколько лет, а пилотируемый — в ближайшие пять лет.