Маск заявил, что первый полет Starship на Марс запланирован на два года вперед

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск сообщил на своей личной странице в социальной сети Х* о том, что первый в мире беспилотный полет космического судна Starship на планету Марс запланирован через несколько лет, а пилотируемый — в ближайшие пять лет.
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