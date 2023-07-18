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Перепутал внучку и привел домой: в Петербурге дедушка забрал чужого ребенка в детсаду

Перепутал внучку и привел домой: в Петербурге дедушка забрал чужого ребенка в детсаду

В Петербурге дедушка перепутал внучек и сильно привлек внимание правоохранительных органов.Рассказываем об истории, которая приключилась вечером в первый рабочий день – в Петербурге дедушка пришел за внучкой в детсад, а домой привел чужого ребенка.

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