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"Акт о капитуляции". Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца

"Акт о капитуляции". Лидер АдГ оценила коалиционное соглашение Мерца

Флаг Германии, Берлин© Unsplash/Maheshkumar Painam Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что заключенное между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами коалиционное соглашение является "актом о капитуляции" лидера христианских демократов и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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