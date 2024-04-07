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  • Александр Рожков
    Вы и должны ответить Вы и отвечаете... Все только начинается...Бывший глава Челя...
  • Elena Dmitrieva
    Политика-то при чем?😂😂Бывший глава Челя...
  • Александр Рожков
    Да. Вы именно за это и голосовали...Бывший глава Челя...

Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

Можно сказать, что официально Михаил Юревич — величайший коррупционер в истории человечества и первый человек, капитал которого достиг 1 триллиона долларов, — российский политик, бывший глава Челябинска и Челябинской области с 2005 по 2014 годы.

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Комментарии
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Александр Рожков
Да. Вы именно за это и голосовали...
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2 мин.
Elena Dmitrieva
Политика-то при чем?😂😂
Ответить
1 мин.
Александр Рожков
Вы и должны ответить Вы и отвечаете... Все только начинается...
Ответить
1 мин.

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