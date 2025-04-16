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Суд 18 апреля решит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванова

Суд 18 апреля решит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

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