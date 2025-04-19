"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"

И как всегда! Суда еще не было, а виновного назначили! Все как в "демократических западных странах", система «highly likely» заработала и у нас!

МП

Михаил Пантюхин

Должностное лицо присвоило миллиард, да хоть миллион, хоть тысячу рублей- является изменником РОДИНЫ, так как это деяние повлекло десятки тысяч жертв мирного населения!!! Это не просто измена, это чёрная метка власти российской, среди которой ещё есть настоящие ГОСУДАРСТВЕННИКИ, а не вот такие мерзопакостные воры делающие России и коренному народу России такие "подарки"! А это очень выгодно врагам России англосаксам, с которыми эти чинуши пляшут под одну музыку, тем более в период СВО! ШЕРСТИТЬ НУЖНО ВСЕХ, ОТ ЧИНОВНИКА И ЗАМОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО РОДСТВЕННИКА! ИЛИ ЭТИ ПРЕДАТЕЛИ ОТКРОЮТ ДВЕРЬ РОССИИ ВРАГАМ!