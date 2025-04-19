ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Эта мафия в России бессмертна. Арестованный губернатор или "отсидится" на СВО, или отдохнёт в колонии года три.
"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"
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Андрей
И как всегда! Суда еще не было, а виновного назначили! Все как в "демократических западных странах", система «highly likely» заработала и у нас!
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19 час.
МП
Михаил Пантюхин
Должностное лицо присвоило миллиард, да хоть миллион, хоть тысячу рублей- является изменником РОДИНЫ, так как это деяние повлекло десятки тысяч жертв мирного населения!!! Это не просто измена, это чёрная метка власти российской, среди которой ещё есть настоящие ГОСУДАРСТВЕННИКИ, а не вот такие мерзопакостные воры делающие России и коренному народу России такие "подарки"! А это очень выгодно врагам России англосаксам, с которыми эти чинуши пляшут под одну музыку, тем более в период СВО! ШЕРСТИТЬ НУЖНО ВСЕХ, ОТ ЧИНОВНИКА И ЗАМОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО РОДСТВЕННИКА! ИЛИ ЭТИ ПРЕДАТЕЛИ ОТКРОЮТ ДВЕРЬ РОССИИ ВРАГАМ!
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А Старовойт, что и Шойгу: ни слухом ни духом. "Честно" исполняли свои функции, и воровать совершенно не было времени ??? ВСЕ-ДЛЯ БЛАГА РОДИМОЙ РОДИНЫ ??? Что делается, как мы хотим победить ?? Хинштейн не должен собирать доказательства, это прямая обязанность следствия. БЫЛА БЫ ДАНА КОМАНДА !!!!!!
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4 час.
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