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"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"

"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Эта мафия в России бессмертна. Арестованный губернатор или "отсидится" на СВО, или отдохнёт в колонии года три.

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Комментарии
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Андрей
И как всегда! Суда еще не было, а виновного назначили! Все как в &quot;демократических западных странах&quot;, система «highly likely» заработала и у нас!
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19 час.
МП
Михаил Пантюхин
Должностное лицо присвоило миллиард, да хоть миллион, хоть тысячу рублей- является изменником РОДИНЫ, так как это деяние повлекло десятки тысяч жертв мирного населения!!! Это не просто измена, это чёрная метка власти российской, среди которой ещё есть настоящие ГОСУДАРСТВЕННИКИ, а не вот такие мерзопакостные воры делающие России и коренному народу России такие &quot;подарки&quot;! А это очень выгодно врагам России англосаксам, с которыми эти чинуши пляшут под одну музыку, тем более в период СВО! ШЕРСТИТЬ НУЖНО ВСЕХ, ОТ ЧИНОВНИКА И ЗАМОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО РОДСТВЕННИКА! ИЛИ ЭТИ ПРЕДАТЕЛИ ОТКРОЮТ ДВЕРЬ РОССИИ ВРАГАМ!
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А Старовойт, что и Шойгу: ни слухом ни духом. &quot;Честно&quot; исполняли свои функции, и воровать совершенно не было времени ??? ВСЕ-ДЛЯ БЛАГА РОДИМОЙ РОДИНЫ ??? Что делается, как мы хотим победить ?? Хинштейн не должен собирать доказательства, это прямая обязанность следствия. БЫЛА БЫ ДАНА КОМАНДА !!!!!!
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4 час.
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