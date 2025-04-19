Цивилев передал Токаеву личное послание от Путина

Владислав Ногай/ТАСС, Александр Астафьев/POOL/ТАСС Российский министр энергетики Сергей Цивилев встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему личное послание от президента РФ Владимира Путина.
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