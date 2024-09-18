Марочко: неподготовленные солдаты ВСУ повальное дезертируют под Кременной

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской народной республики (ЛНР), откуда они "повально дезертируют".
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