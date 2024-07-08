Самый яркий: как выбрать попугая в качестве домашнего питомца

Если Вы решили завести попугая, тогда необходимо определиться с рядом вопросов. Необходимо понимать, что как только в Вашем доме появиться новый «жилец» – попугай, он будет требовать обязательного ежедневного ухода и заботы (уборка, наличие ежедневно корма, и обязательно чистой воды), и самое главное – внимания и хорошего, доброго отношения.