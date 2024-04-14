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Парашютно-десантная пожарная служба Архангельской области завершила подготовку к лесопожарному сезону

На сегодняшний день Парашютно-десантная пожарная служба ЕЛЦ является крупнейшей на Северо-Западе РоссииНа сегодняшний день Парашютно-десантная пожарная служба ЕЛЦ является крупнейшей на Северо-Западе РоссииДля отработки навыков 150 специалистам ПДПС и 16 летчикам-наблюдателям потребовалось почти два месяца.

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