Парашютно-десантная пожарная служба Архангельской области завершила подготовку к лесопожарному сезону

На сегодняшний день Парашютно-десантная пожарная служба ЕЛЦ является крупнейшей на Северо-Западе РоссииНа сегодняшний день Парашютно-десантная пожарная служба ЕЛЦ является крупнейшей на Северо-Западе РоссииДля отработки навыков 150 специалистам ПДПС и 16 летчикам-наблюдателям потребовалось почти два месяца.